26.03.2019, 16:10
С 1 апреля меняются расписания движения некоторых столичных автобусов
С 1 апреля меняются расписания движения автобусов на линиях 21B, 44, 51 и 59. С новыми расписаниями можно ознакомиться на сайте.
С 1 апреля меняются расписания движения автобусов на линиях 21B, 44, 51 и 59. С новыми расписаниями можно ознакомиться на сайте.
На линии 21B по рабочим дням добавляется один утренний выезд в сторону центра города. На линии 44 расписание корректируется для лучшего удержания автобусов в графике. Увеличивается число отправлений по субботним и воскресным утрам. На линиях 51 и 59 расписание корректируется также для улучшения соблюдения графиков движения.
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