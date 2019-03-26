С 1 апреля меняются расписания движения некоторых столичных автобусов

На линии 21B по рабочим дням добавляется один утренний выезд в сторону центра города. На линии 44 расписание корректируется для лучшего удержания автобусов в графике. Увеличивается число отправлений по субботним и воскресным утрам. На линиях 51 и 59 расписание корректируется также для улучшения соблюдения графиков движения.