РЖД готовы запустить поезд Москва-Петербург-Таллинн

13 декабря в 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог вводится новый график движения пассажирских поездов на 2020/2021 годы.

Согласно новому графику движения, международные пассажирские перевозки смогут осуществляться при условии открытия границ в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии по 15 международным маршрутам, а также в 11 стран СНГ и Балтии, включая Эстонию и Беларусь.

При разработке графика ОАО РЖД с Белорусской железной дорогой был проработан вопрос о назначении двух пар новых скоростных электропоездов "Ласточка" Москва — Минск в пятивагонном исполнении, запуск которых станет возможен сразу после возобновления курсирования международных пассажирских поездов в сообщении с Республикой Беларусь.

Также, графиком движения поездов на 2020/2021 годы предусмотрена возможность восстановления курсирования поезда "Балтийский экспресс" сообщением Москва — Санкт-Петербург — Таллинн после снятия всех ограничительных мер и по согласованию сторон.

Вопрос запуска скоростного поезда "Ласточка" до Таллинна требует детальной проработки, а также согласования и одобрения проекта всеми профильными ведомствами.

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