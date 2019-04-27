Рыйвас: партию "Отечество" в правительстве держит страх

"Отечество" удерживает страх, потому что если EKRE будет в коалиции, а они в оппозиции, то EKRE еще больше перетянет на себя их популярность", — заявил Рыйвас в четверг в интервью Радио 2.

По его мнению, позвавший EKRE в коалицию лидер центристов Юри Ратас пошел на необоснованно большой риск, пишет rus.err.ee.

Тот факт, что Партия реформ осталась в оппозиции, Рыйвас отказался называть провалом. "То правительство, которое сейчас сколотили, четыре года точно не продержится, так как единственным связующим звеном у них является разделение постов. Нет четкого видения будущего Эстонии, поэтому я не думаю, что это правительство будет успешным. Я согласен с Каей Каллас, которая сказала, что мы [Партия реформ] это правительство в любом случае сформируем", — добавил Рыйвас.