12.06.2019, 14:27

Ряды Социал-демократической партии покинул известный политик

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rus.delfi.ee
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Helve Särgava.
Helve Särgava. Foto: Madis Veltman

Хелве Сяргава, в свое время длительное время проработавшая в судебной системе Эстонии, вышла из СДПЭ. Таким образом, она состояла в рядах партии менее двух лет.

Сяргава вступила в Социал-демократическую партию в 2017 году накануне местных выборов, тогда партия назвала ее кандидатом в председатели Таллиннского горсобрания.

Годом ранее Сяргава ушла с должности председателя Харьюского уездного суда.

Как сказала политик Delfi, она продолжает разделять социал-демократические ценности, из политики уходить не планирует и с другими политическими силами переговоров не ведет.

По ее словам, ей еще много предстоит сделать на посту члена горсобрания.

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