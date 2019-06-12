Ряды Социал-демократической партии покинул известный политик

Сяргава вступила в Социал-демократическую партию в 2017 году накануне местных выборов, тогда партия назвала ее кандидатом в председатели Таллиннского горсобрания.

Годом ранее Сяргава ушла с должности председателя Харьюского уездного суда.

Как сказала политик Delfi, она продолжает разделять социал-демократические ценности, из политики уходить не планирует и с другими политическими силами переговоров не ведет.

По ее словам, ей еще много предстоит сделать на посту члена горсобрания.