Ряды Социал-демократической партии покинул известный политик

Хелве Сяргава, в свое время длительное время проработавшая в судебной системе Эстонии, вышла из СДПЭ. Таким образом, она состояла в рядах партии менее двух лет.
Сяргава вступила в Социал-демократическую партию в 2017 году накануне местных выборов, тогда партия назвала ее кандидатом в председатели Таллиннского горсобрания.
Годом ранее Сяргава ушла с должности председателя Харьюского уездного суда.
Как сказала политик Delfi, она продолжает разделять социал-демократические ценности, из политики уходить не планирует и с другими политическими силами переговоров не ведет.
По ее словам, ей еще много предстоит сделать на посту члена горсобрания.
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