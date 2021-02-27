Ряды Сил обороны пополнили 88 парамедиков

”Вы получили многоплановую подготовку в реалистичных условиях, из-за коронавируса они были исключительными. Несмотря на это вы проявили усердие и продемонстрировали волю”, — сказал начальник курса младший лейтенант Вальтер Воометс. Также он выразил надежду, что некоторые выпускники задумаются о карьере в медицине.

После получения дипломов курсанты станут парамедиками эвакуационных бригад или же пополнят медицинский персонал взводов и рот. Во время обучения военнослужащие получили не только базовые навыки парамедиков, но и научились обращаться с медицинской аппаратурой, например, дефибрилятором и перфузором. Курсы прошли 88 военнослужащих срочной службы из воинских частей, разбросанных по всей стране.

Кульминацией обучения стали полевые маневры, на которых отрабатывалось оказание помощи раненым на поле боя, в эвакуационном транспорте и полевом госпитале батальона. Для реалистичности ”потерпевших” гриммировали и одевали в старую форму, которую можно разрезать при оказании помощи.

Впервые после объединение центра подготовки полевых медиков тыловой службы и центра военной медицины и медицины катастроф курсы парамедиков преподавались в Академии Сил обороны. Слияние двух центров подготовки было нацелено на оптимальное расходование человеческих и материальных ресурсов.

Академия Сил обороны — единственное в Эстонии высшее учбное заведение, в котором проходят подготовку офицеры и унтер-офицеры армии и Кайтселийта.