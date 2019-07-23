Рядом с домом: Таллинн не одобряет идею назначать детский сад по месту жительства

Парламент предыдущего состава начал разрабатывать поправки к законопроекту, согласно которым ребенку должно быть обеспечено место в детском саду по месту жительства.

Но Таллиннский департамент образования считает, что подобное изменение закона нецелесообразно. "С позиции потребителя родителям и детям совершенно неважно, чтобы детский сад был рядом с домом. Как правило, детей привозят в детсад на машине. Мы должны рассматривать эту тему в контексте того, как родителям и детям было бы удобнее и лучше", – сказал заведующий Таллиннским департаментом образования Андрес Паюла.

По его словам, из статистики следует, что в районе Кесклинна мест в детсадах больше, чем детей, живущих в этом районе, а в Пирита мест в садах немного меньше. "Район Пирита мы должны рассматривать в долгосрочной перспективе, то есть если строить что-то, то будет ли этот детский сад востребован через пять или десять лет", – отметил он, добавив, что к 2025 году потребность в местах в детсадах упадет на 4%, а к 2030 – на 22%.