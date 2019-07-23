Рядом с домом: Таллинн не одобряет идею назначать детский сад по месту жительства
Уже скоро могут начать назначать детский сад по месту жительства, но таллиннские чиновники не одобряют эту идею, пишет rus.err.ee
Уже скоро могут начать назначать детский сад по месту жительства, но таллиннские чиновники не одобряют эту идею, пишет rus.err.ee
Парламент предыдущего состава начал разрабатывать поправки к законопроекту, согласно которым ребенку должно быть обеспечено место в детском саду по месту жительства.
Но Таллиннский департамент образования считает, что подобное изменение закона нецелесообразно. "С позиции потребителя родителям и детям совершенно неважно, чтобы детский сад был рядом с домом. Как правило, детей привозят в детсад на машине. Мы должны рассматривать эту тему в контексте того, как родителям и детям было бы удобнее и лучше", – сказал заведующий Таллиннским департаментом образования Андрес Паюла.
По его словам, из статистики следует, что в районе Кесклинна мест в детсадах больше, чем детей, живущих в этом районе, а в Пирита мест в садах немного меньше. "Район Пирита мы должны рассматривать в долгосрочной перспективе, то есть если строить что-то, то будет ли этот детский сад востребован через пять или десять лет", – отметил он, добавив, что к 2025 году потребность в местах в детсадах упадет на 4%, а к 2030 – на 22%.
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