Проблемы Tallinna TV — это никакая не тайна или открытие века, что на эту тему говорилось годами. В год канал проглатывал по 4,5 млн евро. За права на трансляцию баскетбольных матчей Эстоно-Латвийской объединенной лиги было потрачено 600 тысяч евро. За права на показ в эфире канала одного нового эстонского фильма ТТВ отдало 30 тысяч евро. Вроде бы чистая математика и придраться не к чему.

Начало положила ”новость” от агенства RIA Novosti, из которой мы узнали, что ТТВ хотело приобрести программы ПБК и что сама президент Керсти Кальюлайд критиковала такой план. Обе новости являются ложью. Автор перепутал критику столичной оппозиции за закупку передач и эфирного времени на ПБК за счет бюджета Таллинна.

Медийный концерн Izvestija пошел дальше и добавил ссылку на новость о том, что президент Кальюлайд якобы заявила об опасности русского языка для безопасности Эстонии. Это в апреле сего года уверенно опроверг Пропастоп. Также был приписан нарратив об ограничении свободы слова в Балтийских странах.

Издание Vzgljad добавило свои ”20 копеек”, сообщив, что ТТВ транслировало передачи на русском языке.