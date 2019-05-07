07.05.2019, 15:41
Руубен Каалеп: тема ратификации эстонско-российского договора о границе заморожена
6 мая в эфире Vikerraadio член EKRE Руубен Каалеп сказал, что при нынешнем правительстве не будет обсуждаться вопрос ратификации эстонско-российского договора о границе.
Каалеп подтвердил, что EKRE действительно ушла с коалиционных переговоров со знанием, что эта тема — заморожена.
”Мы в любом случае не можем одобрить этот пограничный договор, который легитимизирует разделение территории Эстонии и проезжается по интересам сету, води и ижоров”, — добавил он.