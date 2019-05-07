Руубен Каалеп: тема ратификации эстонско-российского договора о границе заморожена

Каалеп подтвердил, что EKRE действительно ушла с коалиционных переговоров со знанием, что эта тема — заморожена.

”Мы в любом случае не можем одобрить этот пограничный договор, который легитимизирует разделение территории Эстонии и проезжается по интересам сету, води и ижоров”, — добавил он.