07.05.2019, 15:41

Руубен Каалеп: тема ратификации эстонско-российского договора о границе заморожена

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rus.delfi.ee
EST 11
Руубен Каалеп: тема ратификации эстонско-российского договора о границе заморожена
Foto: Jaanus Lensment

6 мая в эфире Vikerraadio член EKRE Руубен Каалеп сказал, что при нынешнем правительстве не будет обсуждаться вопрос ратификации эстонско-российского договора о границе.

Каалеп подтвердил, что EKRE действительно ушла с коалиционных переговоров со знанием, что эта тема — заморожена.

”Мы в любом случае не можем одобрить этот пограничный договор, который легитимизирует разделение территории Эстонии и проезжается по интересам сету, води и ижоров”, — добавил он.

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