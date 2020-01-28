Русскоязычные жители Эстонии все чаще выбирают экзотические имена для своих детей

Министерство внутренних дел на днях опубликовало статистику самых популярных имен, которыми родители называли своих детей в минувшем году — и в десятке лидеров не оказалось ни одной Анастасии, Александра или Алексея.

У мальчиков в 2019 году во главе списка были Робин, Себастьян, Хуго, Оливер, Маттиас, Расмус, Кристофер, Марк, Оскар и Мартин; у девочек — Мия, София, Эмили, Ленна, Марта, Ханна, Элийзе, Мария и Саския.

Очевидно, что большинство новорожденных в нашей стране — дети эстонских родителей или смешанных браков, но и вкусы русскоязычных семей меняются.

"Если посмотреть, как называли детей в прошлом году в Москве, то кажется, там детям тоже дают скорее интернациональные имена. Если у них три самых популярных женских имени — Анна, Мария и София, то у нас тот же список", — отмечает преподаватель Таллиннского университета, лингвист Анника Хуссар.

"Аделина, Вилина, Эвелина — очень популярны сейчас такие имена. Мою дочку, например, зовут Агнесса. А у моей подруги младший сын Рико-Марио, а старший — Франко-Маттео", — говорит воспитатель детского сада "Арбу" Елена Склавас.