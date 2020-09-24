Русскоязычные социал-демократы: праздновать День национальных меньшинств сейчас просто нелепо

Приводим заявление в полном объеме:

Сегодня в нашей стране отмечается День национальных меньшинств. Но, к сожалению, в этом году совершенно не до празднования. Сейчас это, скорее, день скорби, а не радости. Никогда еще за последние 30 лет нацменьшинства, и в первую очередь русскоязычные жители, не подвергались у нас такому унижению и дискриминации, как сейчас, когда у власти находится самая национально озабоченная коалиция за всю историю Эстонии.

Мы не хотим жить в стране, где представители одной из правящих партий регулярно позволяют себе нацистские высказывания: «Азиаты не подходят для мэрии Таллинна», «Наша столица – в руках мигрантов», «Русскоязычные жители – это раковая опухоль», «Принадлежность к русской национальности является дополнительным фактором риска для Эстонии», «Жаль, что во время Бронзовой ночи я смог ударить дубинкой только одного тиблу, да и то только разок», «Русскому языку на Певческом празднике не место», «В Эстонии паразитируют 300 тысяч тибл», «возмутительно, что власть в эстонской столице не находится в руках представителей титульной нации»…

Когда несколько лет назад Юрген Лиги из Партии реформ позволил себе оскорбить Евгения Осиновского на национальной почве, то под давлением партнеров по коалиции извинился и ушел с поста министра. И это – единственный возможный выход из такой ситуации. Сейчас же русофобы во власти чувствуют себя абсолютно комфортно и безнаказанно. Политическая культура в стране в последнее время сильно деградировала, и это очень грустно.

С премьер-министром Юри Ратасом всё понятно – он до последнего будет защищать EKRE, чтобы сохранить свой пост. Но почему никаких решительных действий по-прежнему не предпринимают русскоязычные центристы? Ведь и они являются национальным меньшинством, а значит, должны бы чувствовать и понимать боль людей. Тем более что на них лежит особая ответственность – политический расклад сейчас таков, что именно от них зависит дальнейшая судьба коалиции.

Мы допускаем, что, когда создавалось это правительство, «защитники прав русскоязычных» во главе с Михаилом Кылвартом и Яной Тоом могли искренне заблуждаться, по наивности полагая, что коричневую чуму удастся отмыть, причесать и научить прилично вести себя в обществе. Но сейчас уже всем очевидно, что этого не произойдет – ситуация становится только хуже. Правда, еще не поздно исправить ошибку, совершенную полтора года назад.