Русскоязычные социал-демократы: праздновать День национальных меньшинств сейчас просто нелепо(1)
Русскоязычное объединение Социал-демократической партии выступило с заявлением, приуроченным к отмечаемому сегодня Дню национальных меньшинств.
Русскоязычное объединение Социал-демократической партии выступило с заявлением, приуроченным к отмечаемому сегодня Дню национальных меньшинств.
Приводим заявление в полном объеме:
Сегодня в нашей стране отмечается День национальных меньшинств. Но, к сожалению, в этом году совершенно не до празднования. Сейчас это, скорее, день скорби, а не радости. Никогда еще за последние 30 лет нацменьшинства, и в первую очередь русскоязычные жители, не подвергались у нас такому унижению и дискриминации, как сейчас, когда у власти находится самая национально озабоченная коалиция за всю историю Эстонии.
Мы не хотим жить в стране, где представители одной из правящих партий регулярно позволяют себе нацистские высказывания: «Азиаты не подходят для мэрии Таллинна», «Наша столица – в руках мигрантов», «Русскоязычные жители – это раковая опухоль», «Принадлежность к русской национальности является дополнительным фактором риска для Эстонии», «Жаль, что во время Бронзовой ночи я смог ударить дубинкой только одного тиблу, да и то только разок», «Русскому языку на Певческом празднике не место», «В Эстонии паразитируют 300 тысяч тибл», «возмутительно, что власть в эстонской столице не находится в руках представителей титульной нации»…
Когда несколько лет назад Юрген Лиги из Партии реформ позволил себе оскорбить Евгения Осиновского на национальной почве, то под давлением партнеров по коалиции извинился и ушел с поста министра. И это – единственный возможный выход из такой ситуации. Сейчас же русофобы во власти чувствуют себя абсолютно комфортно и безнаказанно. Политическая культура в стране в последнее время сильно деградировала, и это очень грустно.
С премьер-министром Юри Ратасом всё понятно – он до последнего будет защищать EKRE, чтобы сохранить свой пост. Но почему никаких решительных действий по-прежнему не предпринимают русскоязычные центристы? Ведь и они являются национальным меньшинством, а значит, должны бы чувствовать и понимать боль людей. Тем более что на них лежит особая ответственность – политический расклад сейчас таков, что именно от них зависит дальнейшая судьба коалиции.
Мы допускаем, что, когда создавалось это правительство, «защитники прав русскоязычных» во главе с Михаилом Кылвартом и Яной Тоом могли искренне заблуждаться, по наивности полагая, что коричневую чуму удастся отмыть, причесать и научить прилично вести себя в обществе. Но сейчас уже всем очевидно, что этого не произойдет – ситуация становится только хуже. Правда, еще не поздно исправить ошибку, совершенную полтора года назад.
Конечно, русскоязычные центристы время от времени вяло поругивают EKRE через СМИ, но все ведь понимают, что это лишь предвыборная риторика, призванная вернуть голоса избирателей. Нужны конкретные действия, а не пустая болтовня. Сейчас, за год до выборов, заместитель председателя партии Кылварт, члены правления Тоом и Белобровцев, а также многие другие видные центристы вполне могут поставить вопрос ребром: «мы или EKRE». И если решение будет в пользу националистов, то сообща выйти из партии. Раймонд Кальюлайд нашел в себе смелость сделать этот шаг в знак протеста против русофобов, хотя и не относится к нацменьшинству.
Однако сегодня мэр Таллинна вместо того, чтобы принести извинения за то, что он не остановил приход к власти правых радикалов – хотя это было в его силах! – заигрывает с нацменьшинствами и с размахом, на протяжении целых девяти дней, проводит приуроченные к сегодняшней дате Дни национальных культур. Воистину, цинизм и популизм не имеют границ. Неужели непонятно, что сейчас отмечать День национальных меньшинств просто неуместно?!
Но нет худа без добра. В Русскоязычное объединение социал-демократов с каждым месяцем вступает всё больше людей. Причем среди них много как тех, кто был в Центристской партии и разочаровался в ней, так и тех, кто раньше политикой не интересовался, но теперь просто не может оставаться в стороне от происходящего. И мы приложим все усилия для того, чтобы уже в следующем году День национальных меньшинств стал настоящим праздником.
от имени Русскоязычного объединения социал-демократов
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