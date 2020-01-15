Русскоязычные соцдемы возмущены: "правительство должно давать реальное, а не фейковое гражданство!"

”Все отлично понимают, что националистически настроенные EKRE и Isamaa просто не позволят Центристской партии сделать хоть что-то реальное для решения проблемы безгражданства. И поэтому центристы, чтобы сохранить за собой пост премьер-министра, но при этом не растерять своих русскоязычных избирателей, продвигают явно фейковый законопроект, от которого не выиграют более 90 процентов тех, на кого он направлен. Яна Тоом, Михаил Кылварт и другие видные русскоязычные центристы могли бы выступить против такого циничного решения, но, как и раньше, карьера оказалась важнее принципов. Кстати, лидеры ЦП точно так же смирились и с тем, что EKRE и Isamaa не разрешат негражданам участвовать в референдуме, который пройдет вместе с муниципальными выборами”, — говорится в заявлении.

”С праворадикалами уже давно всё ясно, но почему даже центристы не прислушиваются к канцлеру права Юлле Мадизе, которая, изучив законопроект о гражданстве, указала, что государство ведет себя вероломно и вводит людей в заблуждение, и что вряд ли неравное обращение с детьми можно считать обоснованным”, — отмечают русскоязычные соцдемы.

”Конечно, социал-демократы поддержат на третьем чтении этот законопроект, чтобы хотя бы 130 человек получили гражданство. Но вообще-то это настоящее свинство со стороны коалиции по отношению к остальным 1400 детям и их родителям. Намного честнее было бы принять закон только для тех детей, которым правительство реально готово дать гражданство”, — подчеркивает правление Русскоязычного объединения Социал-демократической партии.