25.11.2020, 15:10

Русскоязычные ребята из Таллина заняли второе место на престижном международном конкурсе


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Pilt on antud loole illustreeriv!
Pilt on antud loole illustreeriv!Foto: Madis Veltman

На прошедшем 21 ноября в гибридной форме молодежном конкурсе зеленых идей первое место выиграла международная команда RE-PEAT. Победитель представил увлекательную обучающую программу ”Переосмысление природы в классе” (Re-Imagining Nature in the Classroom). Программа, предназначенная для подрастающего поколения, помогает лучше понять процессы, идущие в торфяниках, а также в природе в целом. Второе место заняли ребята из Таллинна.

Выбрать победителя, по словам Яники Лахт, члена жюри конкурса и советника Департамента по вопросам климата Министерства окружающей среды, было действительно нелегко, потому что ярких идей, необычных презентаций и увлеченных вопросами экологии молодых людей было очень много. ”Приятно, что было так много хороших идей, и в то же время они были совершенно разными как в постановке проблемы, так и в зрелости предлагаемого решения. При вынесении оценки жюри принимало во внимание эффективность предложенной инновационной идеи для решения проблемы. Конечно, на оценку жюри повлияло и умение молодых людей представить и защитить свою идею, что однозначно стало хорошим опытом для всех участников конкурса. Мы надеемся, что молодые люди сохранят желание и энтузиазм для продолжения работы по усовершенствованию предложенных решений”, — сказала Лахт.

Осведомленность людей о важности торфяников крайне низка, но это изменится, как только начнет работу очень увлекательная, разработанная для детей в возрасте 7-11 лет, обучающая программа победителя конкурса — команды RE-PEAT. Болота очень эффективно улавливают из воздуха углекислый газ, но при осушении торфяников начинается обратный процесс и они сами, в свою очередь, становятся источником выбросов этого газа. Программа побуждает детей узнавать больше о болотах, экосистемах и их связях с природными явлениями. Программа включает в себя интерактивные уроки в классе, где можно лучше изучить все, связанное с образованием торфа, обучающую и и очень интересную веб-платформу и ознакомительные походы на торфяники.

Второе место заняла команда студентов Таллиннского политехникума Ökomotion, которая превращает обычный велосипед в электрический. Идея этой команды заключается в создании нового поколения электронных скутеров, более надежных, доступных по цене и предназначенных для повседневной безопасной езды по городу.

Третье место заняла ”Gudrā Taras Sistēma”, команда студентов Латвийского университета, которая хочет построить в жилых районах сеть автоматизированных устройств, чтобы сделать возврат упаковки из-под напитков максимально удобным. Залог за тару возвращается после того, как пользователь поместил упаковку из-под безалкогольных напитков в устройство.

В прошедшем в субботу международном дне создания идей ”Расширение прав и возможностей молодежи: вместе мы экологи” (”Empowering Youth: Green Together”) приняли участие около 300 представителей молодого поколения. Организатором Дня создания идей выступила Эстония, которая в этом году возглавляет скандинавско-балтийского сотрудничество NB8.

Это мероприятие было проведено впервые. Есть основания полагать, что оно станет традиционным и в будущем году организацию его возьмет на себя следующий председатель NB8, организации по сотрудничеству между странами Северной Европы и Балтии. Эта организация — под названием NB8 — объединяет с 1992 года пять стран Северной Европы и три страны Балтии: Финляндию, Швецию, Норвегию, Исландию, Данию, Эстонию, Латвию и Литву. Задачей данного объединения является неформальное обсуждение важных вопросов регионального и международного значения.

Награды:

I место — 1000 € и выход в ТОП 50 молодежной программы Prototron — команда RE-PEAT

II место 750 € и выход в ТОП 15 Негаватта — команда Ökomotion

III место 750 € — команда Smart Taras System

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