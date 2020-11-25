Русскоязычные ребята из Таллина заняли второе место на престижном международном конкурсе

Выбрать победителя, по словам Яники Лахт, члена жюри конкурса и советника Департамента по вопросам климата Министерства окружающей среды, было действительно нелегко, потому что ярких идей, необычных презентаций и увлеченных вопросами экологии молодых людей было очень много. ”Приятно, что было так много хороших идей, и в то же время они были совершенно разными как в постановке проблемы, так и в зрелости предлагаемого решения. При вынесении оценки жюри принимало во внимание эффективность предложенной инновационной идеи для решения проблемы. Конечно, на оценку жюри повлияло и умение молодых людей представить и защитить свою идею, что однозначно стало хорошим опытом для всех участников конкурса. Мы надеемся, что молодые люди сохранят желание и энтузиазм для продолжения работы по усовершенствованию предложенных решений”, — сказала Лахт.

Осведомленность людей о важности торфяников крайне низка, но это изменится, как только начнет работу очень увлекательная, разработанная для детей в возрасте 7-11 лет, обучающая программа победителя конкурса — команды RE-PEAT. Болота очень эффективно улавливают из воздуха углекислый газ, но при осушении торфяников начинается обратный процесс и они сами, в свою очередь, становятся источником выбросов этого газа. Программа побуждает детей узнавать больше о болотах, экосистемах и их связях с природными явлениями. Программа включает в себя интерактивные уроки в классе, где можно лучше изучить все, связанное с образованием торфа, обучающую и и очень интересную веб-платформу и ознакомительные походы на торфяники.

Второе место заняла команда студентов Таллиннского политехникума Ökomotion, которая превращает обычный велосипед в электрический. Идея этой команды заключается в создании нового поколения электронных скутеров, более надежных, доступных по цене и предназначенных для повседневной безопасной езды по городу.

Третье место заняла ”Gudrā Taras Sistēma”, команда студентов Латвийского университета, которая хочет построить в жилых районах сеть автоматизированных устройств, чтобы сделать возврат упаковки из-под напитков максимально удобным. Залог за тару возвращается после того, как пользователь поместил упаковку из-под безалкогольных напитков в устройство.