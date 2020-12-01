Русскоязычные мошенники обманули мужчину на 33 000 евро

В полицию обратился житель Йыгевамаа, которого инвестиционные мошенники обманули на 33 000 евро.
В течение нескольких месяцев мужчина переводил под руководством говорящих по-русски мошенников деньги на якобы инвестиционную платформу.
Кроме того, преступники получили доступ к компьютеру мужчины и совершили несколько переводов с его счета, покуда он не обнаружил пропажу 33 000 евро.
Точные обстоятельства выяснит следствие.
Полиция и СМИ постоянно предупреждают жителей страны о подобных махинациях и просят не попадаться на удочку.
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