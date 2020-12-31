Русскоязычное объединение социал-демократов предлагает сделать 31 декабря выходным днем

”Новый год для подавляющего большинства русскоязычных людей является самым любимым и долгожданным праздником, но, к сожалению, его канун — 31 декабря — по-прежнему рабочий день. Вместо того, чтобы выспаться и провести время с семьей или друзьями, люди с утра идут на работу, потом торопятся домой, чтобы успеть приготовить свои любимые блюда, накрыть на стол и нарядиться. И сонные встречают Новый год. Целых 12 месяцев ждешь этот праздник, а когда он наступил — не можешь насладиться им в полной мере”, — сказал председатель Русскоязычного объединения социал-демократов Кирилл Клаус.

”Так не лучше ли сделать 31 декабря государственным праздником? Тем более что это и так сокращенный рабочий день. Экономика от этого не пострадает, все равно многие в этот день не столько работают, сколько отмечают с коллегами. Кстати, в соседней Латвии канун Нового года является государственным праздником и выходным днем”, — отметил он.

По словам Кирилла Клауса, Русскоязычное объединение социал-демократов на днях запустило в своей открытой группе в Facebook для всех желающих опрос ”Стоит ли сделать 31 декабря государственным праздником?” На данный момент 266 человек ответили ”Да”. 18 человек выбрали вариант ”Нет” и еще 14 человек указали, что им всё равно.

”Если наберется хотя бы тысяча утвердительных ответов, мы обратимся к нашим депутатам в Рийгикогу с просьбой внести в производство соответствующий законопроект. Конечно, чем больше будет ответов ”Да”, тем выше вероятность, что за наш законопроект проголосуют и другие партии. Если жители Эстонии поддержат нашу инициативу, мы обязательно сделаем 31 декабря выходным днем. Не получится сейчас, получится, когда социал-демократы вернутся в правительство”, — сказал Кирилл Клаус.