Русское население Эстонии редко звонит на новую информационную линию по коронавирусу

В понедельник начал работу информационный телефон по вопросам коронавируса 1247, где можно получить ответ на эстонском, русском и английском языках.

"Это помогло разгрузить телефонную линию 112, которую используют для срочного вызова полиции, скорой или спасателей", - сказала Алвела.

На вопросы звонящих отвечают 140 добровольцев, в числе которых сотрудники МВД, спасатели, Академии внутренней защиты и Министерства окружающей среды. На очереди обучение еще 70 добровольцев для работы на этой линии.

По словам Кятлин Алвела, число звонков сразу же возрастает, как только правительство или Департамент здоровья принимают какое-то решение. Звонящие интересуются в основном вопросами пересечения границы, симптомами, анализами и карантином.

Тем, у кого есть под рукой интернет, Алвела советует использовать для получения информации страничку www.kriis.ee. "Там есть все те ответы, которые мы используем в работе по линии 1247, мы обновляем их ежедневно".

По словам Алвела, обращений на русском языке по линии 1247 поступает мало. "Может быть, причина в том, что у русскоязычного населения нет в достаточной мере правильно официальной информации. "Призываем русскоязычных жителей быть смелее и обращаться к нам. Поможем успокоить тех людей, которые попали в лапы фейковых новостей".

За шесть дней люди позвонили на линию 1247 почти 9500 раз.

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