22.03.2020, 20:47

Русское население Эстонии редко звонит на новую информационную линию по коронавирусу


EST

Директор Центра тревоги Кятлин Алвела рассказала о работе новой телефонной информационной линии по коронавирусу 1247. По ее словам, работа этой линии помогает разгрузить телефон экстренной помощи 112. Но вопросов на русском языке поступает мало.

В понедельник начал работу информационный телефон по вопросам коронавируса 1247, где можно получить ответ на эстонском, русском и английском языках.

"Это помогло разгрузить телефонную линию 112, которую используют для срочного вызова полиции, скорой или спасателей", - сказала Алвела.

На вопросы звонящих отвечают 140 добровольцев, в числе которых сотрудники МВД, спасатели, Академии внутренней защиты и Министерства окружающей среды. На очереди обучение еще 70 добровольцев для работы на этой линии.

По словам Кятлин Алвела, число звонков сразу же возрастает, как только правительство или Департамент здоровья принимают какое-то решение. Звонящие интересуются в основном вопросами пересечения границы, симптомами, анализами и карантином.

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Тем, у кого есть под рукой интернет, Алвела советует использовать для получения информации страничку www.kriis.ee. "Там есть все те ответы, которые мы используем в работе по линии 1247, мы обновляем их ежедневно".

По словам Алвела, обращений на русском языке по линии 1247 поступает мало. "Может быть, причина в том, что у русскоязычного населения нет в достаточной мере правильно официальной информации. "Призываем русскоязычных жителей быть смелее и обращаться к нам. Поможем успокоить тех людей, которые попали в лапы фейковых новостей".

За шесть дней люди позвонили на линию 1247 почти 9500 раз.

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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