10.04.2019, 17:02

Русский язык в эстонской школе: взгляд в будущее. Русисты из трех стран вновь встретятся в Таллинне на вручении Пушкинских премий


rus.delfi.ee
EST
Русский язык в эстонской школе: взгляд в будущее. Русисты из трех стран вновь встретятся в Таллинне на вручении Пушкинских премий
Изображение: афиша мероприятия

12 апреля 2019 года в гостинице Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa hotel Tallinn, (Toompuiestee 27, Tallinn) состоится Международная научно-практическая конференция: ”Русский язык как иностранный в Эстонии: взгляд в будущее”. Организует конференцию Эстонская ассоциация русского языка и литературы (ЭстАПРЯЛ) при поддержке Таллиннского Института Пушкина.

Участники мероприятия обсудят актуальные вопросы дигитализации школьного образования и методы работы с цифровыми учебными материалами, примут участие в мастер-классах известных специалистов из Эстонии, России, Латвии.

Впервые будут представлены оригинальные настольные игры по русскому языку, разработанные отечественными методистами специально для эстонских школ.

После мероприятия состоится торжественная церемония вручения Пушкинской Премии Эстонии.

Читайте также: