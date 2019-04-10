Русский язык в эстонской школе: взгляд в будущее. Русисты из трех стран вновь встретятся в Таллинне на вручении Пушкинских премий

12 апреля 2019 года в гостинице Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa hotel Tallinn, (Toompuiestee 27, Tallinn) состоится Международная научно-практическая конференция: ”Русский язык как иностранный в Эстонии: взгляд в будущее”. Организует конференцию Эстонская ассоциация русского языка и литературы (ЭстАПРЯЛ) при поддержке Таллиннского Института Пушкина.
Участники мероприятия обсудят актуальные вопросы дигитализации школьного образования и методы работы с цифровыми учебными материалами, примут участие в мастер-классах известных специалистов из Эстонии, России, Латвии.
Впервые будут представлены оригинальные настольные игры по русскому языку, разработанные отечественными методистами специально для эстонских школ.