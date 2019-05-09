Русский театр в последний раз покажет интерактивный спектакль "Будет/Не будет. Эстония через 100 лет"

По сюжету спектакля в 2118 году Эстония находится под защитным куполом. Человечество научилось продлевать жизнь. Пожилая пара Линда и Тимо, будучи детьми в далеком 2018, фантазировали о будущем. Теперь они в нем живут. В ходе представления герои попадают в разные миры, в разные Эстонии. Каким будет для них 2118-й год? Это зависит от голосования зрителей. Сценарий будущего — это, прежде всего, размышление подрастающего поколения о том, что ожидает жителей Эстонии через 100 лет. Каждый спектакль ”Будет/Не будет. Эстония через 100 лет” уникален благодаря интерактивному общению со зрителем. В ходе электронного голосования вы можете самостоятельно выбирать направление развития будущего нашей страны. За время показа спектакля в этом театральном сезоне не все сцены были показаны — так распорядилась судьба, находившаяся в руках зрителей. Кто знает, быть может, именно 10 мая, во время заключительного показа, впервые будут сыграны ранее не выбранные эпизоды. Все зависит от вас.

Что же лежит в основе этого интерактивного действа? Поскольку будущее — это наши дети, драматурги Лаура Калле, Карин Ламсон, Мари-Лийз Лилль и Елена Чичерина спросили у более, чем 100 представителей молодого поколения Эстонии о том, каким они видят будущее своей страны. Кто-то предрекает, что скоро будет ядерная война, а кто-то видит, что зимой Эстония будет под куполом. Некоторые дети предполагают, что в Эстонии в будущем будет два государственных языка, а кто-то пророчит, что последним эстонцем на планете окажется женщина в национальном костюме, которая живет в Ыйсмяэ, а может, и в Австралии, и сама печет хлеб. Другие же уверены в том, что Эстония будет жить вечно…

Кроме этого, многие дети считают, что самым худшим сценарием развития будущего может оказаться тот, при котором рожденный человеком искусственный интеллект сам захочет создать машинный разум. Независимо от родного языка, все дети сказали, что, если мы переберемся в космос, то вероятнее всего, мы загрязним новую планету так же быстро, как и Землю.

Словом, что будет, а что не будет — это мы решим вместе. Приходите и делайте свой выбор.