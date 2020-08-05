"Русская школа в Эстонии — это большой обман детей и родителей". Член партии Eesti 200 Скребнева о политике и образовании

Как вас представить?

Член партии EESTI 200, преподаватель, маркетолог.

Где преподаете?

В разных местах. В фирме Gelmett, Tallinna Õpetajate Maja, иногда читаю лекции для Aripäev.Также работаю маркетологом в различных культурных и образовательных проектах. К счастью, у меня нет постоянного места для преподавания. Я движущийся человек. Работать каждый день по 8 часов для одной аудитории, в одном кабинете — совершенно разрушительно для моего развития.

Вы сейчас живете в Таллинне. Родились в Кохтла-Ярве. Получается, выполнили задачу перспективного жителя Ида-Вирумаа — переехали в столицу.

Нет, не надо мыслить так узко. Никогда такой задачи не было. Если бы она была, я бы переехала намного раньше. Я в Таллинне всего 3 года. Случились некоторые жизненные обстоятельства: дети поехали получать образование в Таллинн. Ощутила острое желание побыть с ними еще немного. Это первое. Второе — это реализация творческого потенциала. Развитие. У меня в Ида-Вирумаа было достаточно интересной работы, но в определенный момент ее стало меньше. Решила двигаться дальше. Я долго время делала для Ида-Вирумаа все, что могла. Но стало понятно, что на месте продолжать довольно трудно. Когда уехала, многому научилась, стала общаться с людьми, которые имеют больше влияния на процессы в Ида-Вирумаа.

С кем?

С политиками, предпринимателями, журналистами. Сегодня у меня намного больше возможностей помочь Ида-Вирумаа. Я не тот человек, который убежал и забыл.

Для меня немного странно, когда человек занимается проблемами Ида-Вирумаа из Таллинна.

Это ваш личный комплекс. В Ида-Вирумаа нет политики. Там на местах занимаются хозяйственными вопросами. Местные ”драчки” — это не политика. Политика формирует законодательство, республиканское распределение денег. Только государственная политика может помочь Ида-Вирумаа, либо разрушить уезд окончательно.

Например, Евгений Осиновский в 2011 году баллотировался по Ида-Вирумаа. При этом жил в Таллинне. Как мне кажется, он был далек до проблем жителей востока.

Он даже несколько раз был в Нарве… Я 45 лет прожила в Ида-Вирумаа. Мне не нужна власть, я хочу помочь Ида-Вирумаа.