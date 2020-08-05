"Русская школа в Эстонии — это большой обман детей и родителей". Член партии Eesti 200 Скребнева о политике и образовании

На каком этапе сейчас переговоры?
На хорошем. Мы ищем инвесторов, находим. Вчера целый день провели в переговорах.
С кем?
Не могу сказать. Это очень серьезные люди.
Какие-то конкретные даты есть?
Я скажу прямо: инвесторы хотят правительственной поддержки. Почему они сами не приходят — из-за коррупции.
В Ида-Вирумаа или на государственном уровне?
У нас одна партия в Ида-Вирумаа и в правительстве.
Также останавливает то, что нельзя ввозить иностранную рабочую силу. Заводы должны строить специалисты. Норвежцы, поляки, которые строят подобные установки во всем мире.
”
"Я пошла в политику, когда услышала в кулуарах высказывание одного известного политика: ”Что русским еще надо кроме обещаний?” Так не должно быть! Мир вокруг можем изменить только мы сами".
Светлана Скребнева
Несуществующая школа
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что в школах и детсадах нужно преподавать только на эстонском языке. Вы согласны с ней?
Нет. Мы считаем, что школа должна быть многоязычной. Приходя в школу, родители и дети сами должны выбрать, на каком языке они хотят начинать учиться. На русском, эстонском, английском. Всем известно, что языки легче учить в детстве.
Интеграция проходит не на уроках, а на переменах, праздниках, уроках физкультуры и труда, там, где подростки общаются, гуляют, делают что-то вместе. Нужно, чтобы дети ходили в одну школу. И эстонцы, и русские.
Почему у нас до сих пор не такой системы?
Те партии, которые были у власти — были заняты другим. Или полной эстонизацией, или сохранением маргинальной русификации. Маргинальной — живите проще, не учите эстонский и пусть у ваших детей не будет будущего.
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