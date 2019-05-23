RusDelfi запускает почтовую рассылку! Подпишитесь и регулярно получайте подборку топ-новостей быстро и удобно

Портал RusDelfi хочет быть ближе к своим читателям. Отныне мы предлагаем вам стать подписчиками нашей почтовой рассылки новостей. Для этого следует внести адрес вашей электронной почты и вы будете еждневно получать наши самые популярные новости прямо в почтовый ящик. Сделать это можно ЗДЕСЬ.
Не забудьте поставить отметить, что соглашаетесь с общими условиями!
Письмо от нашего портала будет приходить каждый день около полудня. В рассылку первоначально включены новости, которые оказались наиболее читаемыми в этот день, однако каждый пользователь имеет возможность самостоятельно настроить этот список так, чтобы в него входили статьи из интересующих лично его разделов и рубрик.
Тем самым мы хотим помочь вам сэкономит время на просмотре портала и предложить самые актуальные и резонансные новости дня.
Подписывайтесь на нашу рассылку и узнавайте о происходящем в Эстонии и мире первыми!