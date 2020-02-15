RusDelfi на Eesti Laul: Уку Сувисте рассказал, сколько свечей будет на сцене во время его выступления

Delfi TV EST

Один из главных фаворитов конкурса Eesti Laul Уку Сувисте в интервью Алине Захаровой признался, что лучшее лекарство для него - это отдых, и какое количество свечей будет на сцене во время его выступления.