15.02.2020, 18:21
RusDelfi на Eesti Laul: Уку Сувисте рассказал, сколько свечей будет на сцене во время его выступления(2)
Один из главных фаворитов конкурса Eesti Laul Уку Сувисте в интервью Алине Захаровой признался, что лучшее лекарство для него - это отдых, и какое количество свечей будет на сцене во время его выступления.
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