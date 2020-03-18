18.03.2020, 21:48

Руководство парламентской фракции центристов призывает депутатов пожертвовать прибавку к зарплате

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Riigikogu
RiigikoguFoto: Ilmar Saabas

Руководство парламентской фракции центристов призывает депутатов Рийгикогу пожертвовать прибавку к зарплате, полагающуюся им с 1 апреля этого года. Деньги могли бы пойти организациям, которые напрямую или косвенно помогают преодолению кризиса. Таких организация множество по всей стране – это больницы, продуктовый банк, спасатели-добровольцы и др.

По словам руководителя парламентской фракции центристов Керсти Сарапуу, согласно действующему законодательству депутаты не могут изменить размер своей зарплаты. ”Если же внести соответствующие изменения в закон, то он вступит в силу только в отношении уже следующего состава Рийгикогу”, — пояснила Сарапуу.

”Парламент продолжает свою работу и во время чрезвычайного положении, однако доход многих семей в Эстонии из-за возникшего криза существенно сократится. В ситуации, когда предприятия сокращают объемы производства и люди из-за распространения коронавируса теряют работу, мы должны объединить усилия, чтобы вместе преодолеть сложности”, — отметили вице-председатели фракции Андрей Коробейник и Сирет Котка.

Руководство Центристской фракции призывает делать пожертвования до окончания чрезвычайного положения.
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