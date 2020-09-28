Руководивший расследованием Маргус Курм: скорее всего, паром Estonia столкнулся с подводной лодкой

Вы неоднократно видели эти изображения и ознакомились с ними раньше других. Какова была ваша первая реакция и эмоции?

Шок. Не потому, что там была пробоина, а потому, как легко она была обнаружена.

Поясните, где она находится и что это значит.

Это значит, что ”Эстонию” потопил не отход носового визора, а столкновение с объектом, который достаточно велик для того, чтобы привести к пробоине длиною до четырех метров. На то, что на дне судна может быть пробоина, факты и научные анализы указывали и раньше. И сейчас это просто доказательство того, о чем говорилось ранее.

Тогда что за столкновение? С чем?

Учитывая, что центр разрыва находится ниже уровня воды, а также учитывая то, что никто никогда не говорил, что вместе с Estonia затонуло еще какое-либо судно, которое шло на воде рядом, и что никто из выживших не рассказывал, что видел рядом с Estonia надводное судно, наиболее вероятно то, что Эстония столкнулась с подводной лодкой.

Подробнее о новых обстоятельствах гибели парома можно прочитать ЗДЕСЬ.