09.02.2021, 19:29
Руководителями комиссия по культуре в Рийгикогу стали Муст и Валге
Сегодня на заседании комиссия по культуре во внеочередном порядке избрала председателя и заместителя председателя. Председателем комиссии остается Ааду Муст, заместителем председателя был избран Яак Валге.
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