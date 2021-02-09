Руководителями комиссия по культуре в Рийгикогу стали Муст и Валге

Комиссия по культуре – это постоянная комиссия Рийгикогу, которая работает над законами в следующих сферах: наука и образование, работа с молодежью, язык, СМИ, защита памятников старины, спорт, творческие личности, развлекательные заведения, музеи и библиотеки.

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