Руководителями комиссия по культуре в Рийгикогу стали Муст и Валге

Сегодня на заседании комиссия по культуре во внеочередном порядке избрала председателя и заместителя председателя. Председателем комиссии остается Ааду Муст, заместителем председателя был избран Яак Валге.
Комиссия по культуре – это постоянная комиссия Рийгикогу, которая работает над законами в следующих сферах: наука и образование, работа с молодежью, язык, СМИ, защита памятников старины, спорт, творческие личности, развлекательные заведения, музеи и библиотеки.
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