Руководителя Таллиннских кладбищ уволили за систематические нарушения

"Там было много таких вещей, которые не должны были быть в городском предприятии. Ну, например, там не было отчета по расходу топлива автотранспортом. Был случай, когда на кладбище Лийва по основании устного договора частному предпринимателю было сдано в аренду помещение, где можно проводить поминки", — сказал "Актуальной камере" вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, передает RusERR.

В Пяэскюла располагается крематорий для домашних животных Таллинна: объект интересен тем, что на протяжении четырех лет здесь предоставляли услугу видеоохраны за 600 евро в месяц, причем наблюдение, согласно договору, ограничивалось пятью просмотрами изображений с внешних камер в день.

"Предприятия таллиннские довольно большие, довольно много работников, разные структуры ими руководят. Если их хорошо изучать, тогда можно в каждом предприятии найти кое-что, что неправильно сделано. Но таких случаев, чтобы прямо уголовное дело можно было возбуждать, такой случай в последнее время был только в TLT. Материалы по кладбищам мы дали на проверку, и нам сказали, что не надо возбуждать уголовное дело", — сказал Кландорф.

В феврале этого бывший руководитель столичных кладбищ Яак Таэвас был уволен со своей должности в связи с утратой доверия.