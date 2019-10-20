Руководители местных самоуправлений от СДП: правительство приносит в жертву региональное развитие

”Правительство, составившее госбюджет на 2020 год, принесло в жертву региональное развитие. Правительство урезало региональные пособия более чем на 50 млн евро, чтобы добиться структурного равновесия бюджета. По сути, коалиция просто залатала дыры в бюджете за счет более равномерного развития Эстонии, местного предпринимательства и живущих в сельской местности людей. И это решение достойно сожаления”, — сказал заместитель председателя Социал-демократической партии и депутат Рийгикогу Лаури Ляэнеметс.

По его словам, прежде всего были сокращены инвестиции, которые напрямую или косвенно способствовали бы созданию новых рабочих мест и развитию жизни за пределами Таллинна и Тарту. ”И основная часть сокращений региональных субсидий приходится на сферу ответственности министров от EKRE”, — подчеркнул Ляэнеметс.