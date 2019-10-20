Руководители местных самоуправлений от СДП: правительство приносит в жертву региональное развитие

Руководители округов Социал-демократической партии на прошедшем в субботу в Пюхаярве собрании отметили, что в следующем году процесс вымирания регионов может усугубиться, поскольку новый государственный бюджет увеличивает региональное неравенство и не способствует построению более справедливого государства.
”Правительство, составившее госбюджет на 2020 год, принесло в жертву региональное развитие. Правительство урезало региональные пособия более чем на 50 млн евро, чтобы добиться структурного равновесия бюджета. По сути, коалиция просто залатала дыры в бюджете за счет более равномерного развития Эстонии, местного предпринимательства и живущих в сельской местности людей. И это решение достойно сожаления”, — сказал заместитель председателя Социал-демократической партии и депутат Рийгикогу Лаури Ляэнеметс.
По его словам, прежде всего были сокращены инвестиции, которые напрямую или косвенно способствовали бы созданию новых рабочих мест и развитию жизни за пределами Таллинна и Тарту. ”И основная часть сокращений региональных субсидий приходится на сферу ответственности министров от EKRE”, — подчеркнул Ляэнеметс.
К примеру, на крайне важную для многих региональных жителей программу скоростного интернета (так называемая последняя миля) в следующем году будет выделено на 6 млн евро меньше. Также госбюджет больше не предусматривает меры поддержки Kredeх на реконструкцию небольших жилых домов и на установку солнечных батарей. До этого на оба эти направления приходилось по 1 млн евро. Пособие для региональных предприятий на прокладку электрокоммуникаций уменьшится на 600 000 евро. Предусмотренная в первую очередь для небольших населенных пунктов субсидия на переход на отопительные системы, работающие на возобновляемой энергии, уменьшится на 2 млн евро.
Удар по региональному предпринимательству нанесет и то, что на программу строительства квартирных домов будет выделено денег в три раза меньше, чем было обещано. Через два же года финансирование этой программы будет полностью прекращено. Правительство также подвело земледельцев, которым вместо 15,3 млн евро переходного пособия (top-up) будет выплачено всего 5 млн евро.
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