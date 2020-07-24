Руководители комиссий по иностранным делам призывают Китай придерживаться своих обязанностей перед народом Гонконга

Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Энн Ээсмаа сказал, что закон был принят Пекином, а не Гонконгом, а это значит, что нарушена представленная в ООН объединённая китайско-британская декларация 1984 года. ”Согласно декларации, Гонконг сохранит законодательную, исполнительную и судебную автономию по меньшей мере до 2047 года. В недавно принятом решении Китая это не учтено, и с таким нарушением ни я, ни мои коллеги из других парламентов согласиться никак не можем. Наоборот — мы это осуждаем”, — сказал Ээсмаа.

Руководители комиссий по иностранным делам отметили, что закон вызывает серьезную обеспокоенность, он подрывает независимость судов, так как право назначать судей для рассмотрения дел о национальной безопасности будет дано не главному судье, а главе администрации Гонконга. Подписавшие считают, что это является угрозой гражданскому праву и коммерческой стабильности.

”Кроме этого, разрешение юрисдикции Китая является нарушением как объединённой декларации, так и Международного пакта о гражданских и политических правах ООН. К тому же, этот правовой акт противоречит принятой самим Китаем конституции Гонконга, в которой указано, что Гонконг должен сам представлять правовые акты, связанные с национальной безопасностью”, — говорится в заявлении.

Автономия и независимость судебной власти Гонконга обеспечивала личные права и свободы его жителей на протяжении десятилетий, благодаря чему эта территория стала важным участником международной торговой системы. ”Принимая во внимание права и важность Гонконга, невозможно относиться к принятию этого закона, как к внутренним делам государства. Нарушение юридически обязательного соглашения, подрыв верховенства права приводит к тому, что подрывается вера в международные договора среди государств, их заключающих”.

По словам председателей комиссий по иностранным делам, дополнительную озабоченность вызывает статья 38, так как она направлена на нарушение суверенитета других государств. ”Требование экстерриториальной юрисдикции — это посягательство на свободу слова и в наших государствах, где гражданские права ценятся очень высоко. Тяжело представить возможность заключить договор об экстрадиции с Гонконгом или Китаем в ситуации, когда требования Пекина так явно нарушают основные права человека в наших странах”, — сказано в заявлении.