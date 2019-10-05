Руководители города в Ида-Вирумаа обещали не поднимать себе зарплаты

"В настоящее время действительно существует порядок, согласно которому оклады мэра, вице-мэров и председателя горсобрания рассчитываются в зависимости от минимальной зарплаты. Зная о нынешних переговорах между профсоюзами и работодателями, мы с членами горуправления обсудили данный вопрос и пришли к решению, что и в случае повышения минималки наши зарплаты останутся на прежнем уровне", – сказала порталу kjpanorama.eu председатель Кохтла-Ярвеского городского собрания Рийна Иванова, передает rus.err.ee.

Эстонские профсоюзы и работодатели ведут переговоры о повышении минимальной зарплаты, при этом работодатели готовы поднять минималку до 578 евро, профсоюзы настаивают на 590 евро. Следующая встреча работодателей и профсоюзов состоится 23 октября. Если тогда стороны не придут к соглашению, то дальнейший процесс переговоров продолжится с участием государственного примирителя.