Руководителем Таллиннского департамента социальных дел и здравоохранения стал Раймо Саади

В 2008 году Раймо Саади окончил Эстонскую бизнес-школу по специальности публичное управление (степень бакалавра) и в 2012 году — Таллиннский университет, получив магистерскую степень по политологии.

До этого Раймо Саади работал в государственной канцелярии, канцелярии Рийгикогу, а также Министерстве социальных дел, где работал как советником, руководителем команды государственных мер, так и заместителем руководителя отдела. С августа 2019 года Раймо Саади работает руководителем отдела соцобеспечения и здравоохранения Таллиннского департамента социальных дел и здравоохранения, с апреля нынешнего года выполнял также задачи руководителя Департамента социальных дел и здравоохранения.