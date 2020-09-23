Руководителем Таллиннского департамента социальных дел и здравоохранения стал Раймо Саади

На сегодняшнем заседании столичная горуправа назначила Раймо Саади руководителем Департамента социальных дел и здравоохранения. К должности он приступит с 24 сентября.
В 2008 году Раймо Саади окончил Эстонскую бизнес-школу по специальности публичное управление (степень бакалавра) и в 2012 году — Таллиннский университет, получив магистерскую степень по политологии.
До этого Раймо Саади работал в государственной канцелярии, канцелярии Рийгикогу, а также Министерстве социальных дел, где работал как советником, руководителем команды государственных мер, так и заместителем руководителя отдела. С августа 2019 года Раймо Саади работает руководителем отдела соцобеспечения и здравоохранения Таллиннского департамента социальных дел и здравоохранения, с апреля нынешнего года выполнял также задачи руководителя Департамента социальных дел и здравоохранения.
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