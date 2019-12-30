30.12.2019, 17:01

Руководителем переписи населения назначена Светлана Раудонен


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Руководителем переписи населения назначена Светлана Раудонен
Департамент статистики

На должность руководителя проекта переписи населения и жилых помещений в Департаменте статистики 6 января заступает профессиональный специалист с международным опытом работы Светлана Раудонен.

Светлана Раудонен имеет опыт работы как в публичном, так и в частном секторе. Она работала в таких учреждениях и организациях, как дочерние предприятия Eesti Energia, Hansapank, Таллиннский департамент предпринимательства, AS Helmes и Налогово-таможенный департамент. Международный опыт работы Светлана получила, работая в постоянном представительстве Эстонии в Европейском союзе.

В период, когда Эстонии председательствовала в ЕС, она руководила председательством таможенной службы, а также являлась руководителем рабочей группы Таможенного союза Совета Европы. Самым большим достижением последних лет Светлана считает успешное руководство ИТ-командой экспертов, представляющих 13 государств-членов. Основной целью экспертной команды, занимающейся дигитализацией таможенной службы, было изучение и анализ процесса развития единой системы и создание масштабного (eu-wide) центра компетенций для развития таможенной инфосистемы.

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В связи с вступлением в новую должность Светлана Раудонен пребывает в взолнованном ожидании, поскольку, по ее оценке, использование в значительной мере данных регистров при проведении Переписи населения и жилых помещений в 2021 году является поворотным пунктом в истории переписей Эстонии. ”Качественная перепись, использующая все возможности э-государства, может стать следующим шагом в истории успеха Эстонии на этом пути. Думаю, что мой предыдущий опыт работы по созданию и развитию современных э-услуг и ИТ-систем, а также опыт сотрудничества с разными участниками сторон, при проведении переписи будет очень полезным”, — сказала Светлана Раудонен.

Генеральный директор Департамента статистики Март Мяги высоко оценивает опыт Светланы, которая в новом году присоединится к коллективу учреждения. ”До переписи осталось два года и мне приятно, что к коллективу Департамента статистики присоединится человек, который успешно руководил несколькими международными ИТ-проектами”, — прокомментировал Мяги.

Перепись населения и жилых помещений Эстонии состоится в 2021 году с моментом переписи на 31.12.2021 и сбор данных продлится на протяжении месяца (1-31 января 2022).

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