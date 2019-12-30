Руководителем переписи населения назначена Светлана Раудонен

В связи с вступлением в новую должность Светлана Раудонен пребывает в взолнованном ожидании, поскольку, по ее оценке, использование в значительной мере данных регистров при проведении Переписи населения и жилых помещений в 2021 году является поворотным пунктом в истории переписей Эстонии. ”Качественная перепись, использующая все возможности э-государства, может стать следующим шагом в истории успеха Эстонии на этом пути. Думаю, что мой предыдущий опыт работы по созданию и развитию современных э-услуг и ИТ-систем, а также опыт сотрудничества с разными участниками сторон, при проведении переписи будет очень полезным”, — сказала Светлана Раудонен.

Генеральный директор Департамента статистики Март Мяги высоко оценивает опыт Светланы, которая в новом году присоединится к коллективу учреждения. ”До переписи осталось два года и мне приятно, что к коллективу Департамента статистики присоединится человек, который успешно руководил несколькими международными ИТ-проектами”, — прокомментировал Мяги.

Перепись населения и жилых помещений Эстонии состоится в 2021 году с моментом переписи на 31.12.2021 и сбор данных продлится на протяжении месяца (1-31 января 2022).