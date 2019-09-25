Руководитель Vaba Lava Стевен-Христо Эвестус покидает должность

Вступивший в должность в апреле этого года Эвестус пояснил, что причиной для ухода стали экономические и коммуникационные проблемы с театральным центром, которые привели к сложностям, когда он перенимал управление и пытался вжиться в новый коллектив.

Театральный центр Vaba Lava находится в творческом городке Теллискиви в Таллинне и в Нарве.