25.09.2019, 11:49

Руководитель Vaba Lava Стевен-Христо Эвестус покидает должность

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rus.delfi.ee
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Steven-Hristo Evestus Vaba Lava keskuses
Steven-Hristo Evestus Vaba Lava keskusesFoto: Mana Kaasik

Член правления и исполнительный руководитель SA Vaba Lava Стевен-Христо Эвестус оповестил совет Vaba Lava о решении покинуть должность.

Вступивший в должность в апреле этого года Эвестус пояснил, что причиной для ухода стали экономические и коммуникационные проблемы с театральным центром, которые привели к сложностям, когда он перенимал управление и пытался вжиться в новый коллектив.

Театральный центр Vaba Lava находится в творческом городке Теллискиви в Таллинне и в Нарве.

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