Руководитель Таллиннского загса: может быть, некоторые отношения улучшатся во время карантина

Те браки и разводы, которые были запланированы до чрезвычайного положения, все-таки зарегистрируют.

Разводов сейчас регистрируют примерно десять в день, браков — восемь. По словам заведующей загсом 20 лет Карин Каск, обычно в Таллинне браков 12 в день, но некоторые из-за чрезвычайного положения отложили свадьбу или забрали заявление.

Браки регистрируются так же, как раньше, только в пустом зале, без гостей. Регистратор без маски, потому что дистанция с брачующимися достаточная. После каждой пары дезинфицируют столы, ручки, перила лестницы.

В случае развода мужа и жену впускают в фойе. Одновременно в здании не могут находиться более двух человек. Если кто-то опередил, разводящихся просят вместе погулять на улице. В коридоре их встречает чиновник в маске и перчатках, который устанавливает личности разводящихся, берет подписи и выдает свидетельство.

Загс советует тем, кто очень торопится с разводом, обращаться к нотариусу. Загс тоже делает исключения для тех, для кого развод — вопрос жизни и смерти. "Бывали случаи, когда жена говорит, что муж очень агрессивный, и, разумеется, мы расторгаем такой брак", — объясняет Каск.

Каск считает, что, возможно, даже хорошо, что департамент сейчас не принимает заявления. "Может быть, некоторые отношения улучшатся во время карантина", — надеется она.

Она добавляет, что реальное влияние кризисного времени будет видно только летом и осенью. "Тогда будет интересно посмотреть, выдержат ли эти отношения пребывание дома", — говорит она.

Обычно треть подавших заявления о расторжении брака не приходят на развод. "Возможно, людям нужно больше времени на раздумье", — считает Каск.

Загс готов к тому, что когда чрезвычайное положение закончится, трудовая нагрузка будет больше. "У некоторых разбились мечты, мы постараемся исполнить желания всех задним числом", — поясняет Каск.

По словам Каск, сейчас много ситуаций, когда невеста или жених в другой стране и не может приехать в Эстонию. "Те, кому посчастливилось и кто вместе в одной стране, они женятся. Те, кто ждет невесту или жениха из-за границы, то sorry".