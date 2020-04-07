07.04.2020, 08:45

Руководитель Таллиннского загса: может быть, некоторые отношения улучшатся во время карантина

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как работает загс в период ЧП
Анна Теэле Орав
EST 10
Karin Kask, Tallinna perekonnaseisuameti juhataja
Karin Kask, Tallinna perekonnaseisuameti juhatajaFoto: Priit Simson

Таллиннский департамент записи актов гражданского состояния не принимает новые заявления о заключении или расторжении брака, чтобы в здании не ходило слишком много народу. Дело в том, что заявления можно подавать только на месте, пишет Eesti Päevaleht.

Те браки и разводы, которые были запланированы до чрезвычайного положения, все-таки зарегистрируют.

Разводов сейчас регистрируют примерно десять в день, браков — восемь. По словам заведующей загсом 20 лет Карин Каск, обычно в Таллинне браков 12 в день, но некоторые из-за чрезвычайного положения отложили свадьбу или забрали заявление.

Браки регистрируются так же, как раньше, только в пустом зале, без гостей. Регистратор без маски, потому что дистанция с брачующимися достаточная. После каждой пары дезинфицируют столы, ручки, перила лестницы.

В случае развода мужа и жену впускают в фойе. Одновременно в здании не могут находиться более двух человек. Если кто-то опередил, разводящихся просят вместе погулять на улице. В коридоре их встречает чиновник в маске и перчатках, который устанавливает личности разводящихся, берет подписи и выдает свидетельство.

Загс советует тем, кто очень торопится с разводом, обращаться к нотариусу. Загс тоже делает исключения для тех, для кого развод — вопрос жизни и смерти. "Бывали случаи, когда жена говорит, что муж очень агрессивный, и, разумеется, мы расторгаем такой брак", — объясняет Каск.

Каск считает, что, возможно, даже хорошо, что департамент сейчас не принимает заявления. "Может быть, некоторые отношения улучшатся во время карантина", — надеется она.

Она добавляет, что реальное влияние кризисного времени будет видно только летом и осенью. "Тогда будет интересно посмотреть, выдержат ли эти отношения пребывание дома", — говорит она.

Обычно треть подавших заявления о расторжении брака не приходят на развод. "Возможно, людям нужно больше времени на раздумье", — считает Каск.

Загс готов к тому, что когда чрезвычайное положение закончится, трудовая нагрузка будет больше. "У некоторых разбились мечты, мы постараемся исполнить желания всех задним числом", — поясняет Каск.

По словам Каск, сейчас много ситуаций, когда невеста или жених в другой стране и не может приехать в Эстонию. "Те, кому посчастливилось и кто вместе в одной стране, они женятся. Те, кто ждет невесту или жениха из-за границы, то sorry".

В загс приходят и регистрировать рождения. В последнее время увеличилось количество рожающих дома, что означает, что для узаконивания существования ребенка они должны прийти в департамент. Каск предполагает, что число рожающих дома несколько выросло, потому что из-за чрезвычайного положения отцам не разрешают в больнице присутствовать при родах. "Во-вторых, считают, что дома безопаснее, потому что там нет вируса, но вместе с тем они все-таки должны прийти в загс, если родители ребенка не состоят в браке. Одно удобство создает другое неудобство".

По словам Каск, половина родителей не состоят в браке. Раньше у этих родителей не было возможности регистрировать рождение ребенка через э-услугу. С конца марта они могут это сделать. Все-таки должны приходить регистрировать рождение в департамент те, кто рожает дома. Если родители состоят в браке, должен прийти только один родитель.

Многие люди звонят и спрашивают, можно ли подать заявление о расторжении брака и по интернету. Каск считает, что услуга развода могла бы быть э-услугой, но вместе с тем это может сделать подачу заявления слишком легкой: может случиться, что кто-то использует ИД-карту и пароли другого человека.

Подача заявления о вступлении в брак через э-услугу, по словам Каск, была бы сложнее, потому что значительная часть желающих — иностранцы, поданные которыми документы чиновник должен оценить и объяснить брачующимся суть выбора в отношении имущества.

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