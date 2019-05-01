01.05.2019, 10:40

Руководитель сферы интеграции Министерства культуры: oбразование и спорт играют ключевую роль в интеграции

 (7)
rus.delfi.ee
EST
Ametnikud välitööl
Ametnikud välitööl Foto: Karin Kaljuläte

В Министерстве культуры продолжается составление государственной программы интеграции "Lõimuv Eesti 2030", в ходе одного из этапов которого собираются идеи и предложения от представителей ключевых отраслей. На встречах, которые проходили в течение недели, обсуждалось, какой вклад могут внести сфера образования и спорта в создание более сплоченного общества.

В течение марта и апреля по инициативе Министерства культуры прошло в общей сложности девять тематических утренних встреч по обмену мыслями с представителями связанных отраслей. В марте в Эстонском историческом музее прошло четыре утра по обмену идеями, которые собрали за одним столом молодежные организации и организации по работе с молодежью, работодателей, журналистов и представителей изданий СМИ, а также старт-апы и представителей сектора информационно-коммуникационных технологий. В апреле стыковочные встречи продолжились в Эстонском архитектурном музее, в их ходе участники обменивались идеями на темы образования и спорта. При этом встречи, посвященные тематике образования, были разделены на отдельные дискуссионные дни с практиками, чиновниками и специалистами, работающими в сфере базового, общего, профессионального и высшего образования.

"Образование, в том числе неформальное образование, играет в интеграции важную роль", — заверила вице-канцлер Министерства культуры по вопросам культурного многообразия Пирет Хартман. "Если мы сможем свести вместе взрослых и детей, чтобы они вместе учились и действовали, можно совместно преодолеть различные проблемные места, будь то отсутствие контакта между сторонами, низкий уровень владения языками, последующая разделенность места работы и проживания. Именно в сфере образования кроются важные ключевые моменты интеграции общества, постепенно находя решения именно в этой области, мы можем преодолеть трудности", — подчеркнула Хартман.

На встречах с представителями сферы образования совместно пришли к выводу, что роль образования усложняется, целевая группа людей, получающих образование, становится все многообразнее. Кроме научности на встречах также обсуждалась мотивация и эмпатия — как среди учащихся, так и среди преподавателей. Из проблемных мест были указаны нехватка готовности людей к интеграции в образовании, как среди учителей, учеников, так и среди родителей и общества. Было заявлено, что хотя многое уже сделано, разработаны опорные услуги, не всегда получается в достаточной степени проинформировать общество об их наличии. Также было указано, что к задачам подходят проектно, но не для всех проблемных мест в образовании пригодны временные решения.

"Кроме формального образования важны также возможности, предоставляемые неформальным образованием, потому что это то, что люди делают по доброй воле. Ориентированная на интересы совместная деятельность позволяет быстрее и эффективнее преодолеть национальные и языковые вопросы и барьеры", — сказала Хартман. "Радует то, что эстонские спортивные организации все активнее проявляют готовность привлекать людей с другим языком и культурой, и принимать их не на отдельное, а все же на свое игровое поле", — сказала руководитель Министерства культуры в сфере интеграции Пирет Хартман.

Общая цель новой программы развития "Lõimuv Eesti 2030", которая составляется по инициативе Министерства культуры, заключается в создании возможностей для сплочения общества Эстонии, чтобы люди с различными языками и культурой могли активно участвовать в общественной жизни и разделять демократические ценности. Для составления программы развития проходят исследования, консультации, дискуссионные семинары и стыковочные встречи, в которых принимают участие различные государственные учреждения, ученые, представители гражданских объединений и все заинтересованные лица.

С процессом составления и обзорными материалами программы развития "Lõimuv Eesti 2030", в том числе с итогами утренних встреч по обмену идеями и других отраслевых встреч, можно ознакомиться на сайте Министерства культуры. Там же можно подписаться на новостную инфорассылку о составлении и сферах программы интеграции.

Читайте также: