Руководитель сферы интеграции Министерства культуры: oбразование и спорт играют ключевую роль в интеграции

На встречах с представителями сферы образования совместно пришли к выводу, что роль образования усложняется, целевая группа людей, получающих образование, становится все многообразнее. Кроме научности на встречах также обсуждалась мотивация и эмпатия — как среди учащихся, так и среди преподавателей. Из проблемных мест были указаны нехватка готовности людей к интеграции в образовании, как среди учителей, учеников, так и среди родителей и общества. Было заявлено, что хотя многое уже сделано, разработаны опорные услуги, не всегда получается в достаточной степени проинформировать общество об их наличии. Также было указано, что к задачам подходят проектно, но не для всех проблемных мест в образовании пригодны временные решения.

"Кроме формального образования важны также возможности, предоставляемые неформальным образованием, потому что это то, что люди делают по доброй воле. Ориентированная на интересы совместная деятельность позволяет быстрее и эффективнее преодолеть национальные и языковые вопросы и барьеры", — сказала Хартман. "Радует то, что эстонские спортивные организации все активнее проявляют готовность привлекать людей с другим языком и культурой, и принимать их не на отдельное, а все же на свое игровое поле", — сказала руководитель Министерства культуры в сфере интеграции Пирет Хартман.

Общая цель новой программы развития "Lõimuv Eesti 2030", которая составляется по инициативе Министерства культуры, заключается в создании возможностей для сплочения общества Эстонии, чтобы люди с различными языками и культурой могли активно участвовать в общественной жизни и разделять демократические ценности. Для составления программы развития проходят исследования, консультации, дискуссионные семинары и стыковочные встречи, в которых принимают участие различные государственные учреждения, ученые, представители гражданских объединений и все заинтересованные лица.

С процессом составления и обзорными материалами программы развития "Lõimuv Eesti 2030", в том числе с итогами утренних встреч по обмену идеями и других отраслевых встреч, можно ознакомиться на сайте Министерства культуры. Там же можно подписаться на новостную инфорассылку о составлении и сферах программы интеграции.