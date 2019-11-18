Руководитель сайта "Грамота.ру": в Эстонии к русскому языку относятся с любовью и уважением

Во время недавнего визита в Воронеж Пахомов поделился впечатлениями от посещения Таллинна, который был в этом году столицей "Тотального диктанта".

Редактор ”Грамоты.ру” отметил, что Таллинн — рекордсмен ”Тотального диктанта”: в акции ежегодно принимают участие 3 тыс. человек.

"Этот факт свидетельствует о том, что к русскому языку в Эстонии относятся с любовью и уважением", — подчеркнул Владимир Пахомов.

Столица ”Тотального диктанта” — это город, куда приезжает диктовать автор текста. В 2019 году автором была писательница Гузель Яхина.

"В 2020 году в пятерку финалистов вошли Нукус (Узбекистан), Вологда, Тамбов, Санкт-Петербург и Казань. Выборы столицы пройдут на конференции экспертного совета акции, которая пройдет зимой в Москве", — пояснил Пахомов на встрече с воронежцами.