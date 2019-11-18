18.11.2019, 09:29

Руководитель сайта "Грамота.ру": в Эстонии к русскому языку относятся с любовью и уважением

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Totalnõi Diktant 2018 Tallinnas Alexela kontserdimajas
Totalnõi Diktant 2018 Tallinnas Alexela kontserdimajasFoto: Taavi Sepp

Член экспертного совета международной акции "Тотальный диктант", главный редактор портала "Грамота.ру" Владимир Пахомов отметил, что к русскому языку в Эстонии относятся уважительно, пишет портал riavrn.ru.

Во время недавнего визита в Воронеж Пахомов поделился впечатлениями от посещения Таллинна, который был в этом году столицей "Тотального диктанта".

Редактор ”Грамоты.ру” отметил, что Таллинн — рекордсмен ”Тотального диктанта”: в акции ежегодно принимают участие 3 тыс. человек.

"Этот факт свидетельствует о том, что к русскому языку в Эстонии относятся с любовью и уважением", — подчеркнул Владимир Пахомов.

Столица ”Тотального диктанта” — это город, куда приезжает диктовать автор текста. В 2019 году автором была писательница Гузель Яхина.

"В 2020 году в пятерку финалистов вошли Нукус (Узбекистан), Вологда, Тамбов, Санкт-Петербург и Казань. Выборы столицы пройдут на конференции экспертного совета акции, которая пройдет зимой в Москве", — пояснил Пахомов на встрече с воронежцами.

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