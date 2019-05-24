Руководитель Rimi: нужно ли вообще продавать сигареты и полиэтиленовые пакеты в продуктовом магазине?

Компания Rimi Eesti Food AS стала единственной розничной сетью, получившей золотую награду на прошедшем на этой неделе Форуме социально ответственного предпринимательства. Руководитель Rimi в ЭстонииВайдо Падумяэ считает, что на сегодняшний день коммерческий успех не может быть самоцелью. Важно и то, каким образом он достигается. Брать на себя ответственность очень просто, если это является частью твоей основной деятельности.
”У меня часто спрашивают, почему мы так много внимания уделяем темам экологии и просвещению клиентов. Некоторые считают, что это просто маркетинг, и на самом деле мы так не думаем”, — сказал Вайдо Падумяэ. ”Я могу сказать честно — это не просто маркетинг, и мы действительно разделяем эти принципы. Мы взяли на себя довольно большие риски, реализуя некоторые экологические проекты — например, в течение марта мы не отправили по почте ни одной рекламной рассылки. Мы знаем, что рекламу читают свыше 90% людей, которым она попадает в почтовый ящик. Особенно тщательно потребители следят за скидками на продукты. Мы пошли на риск: наши клиенты могли бы уйти к конкурентам, не найдя в почтовом ящике рекламной листовки с хорошими предложениями. При этом результат эксперимента показал, что клиенты по-прежнему посещали магазин вблизи своего дома, несмотря на отсутствие рекламы. Поэтому мы приняли решение уменьшить объем прямой рекламной рассылки, и возможно, в будущем мы вообще перестанем рассылать бумажную рекламу”.
”Мы слишком боимся принимать решения, которые могут привести к потере клиентов, но мне кажется, что мы немного недооцениваем осведомленность людей в вопросах экологии”, — сказал руководитель Rimi. ”Наш эксперимент в магазинах Rimi на Сааремаа показал, что отсутствие в продаже полиэтиленовых пакетов не влияет на выбор магазина. Люди отлично справляются и без них. В будущем мы будем продолжать трудиться во имя того, чтобы количество используемого пластика в Эстонии сократилось”.
”Почему бы не поэкспериментировать и с окончанием продажи сигарет в продуктовом магазине? Мы знаем, что это группа товаров с невысокой маржей, которая негативно влияет на здоровье людей”, — отметил Вайдо Падумяэ.
Вайдо Падумяэ добавил, что проведенный в марте эксперимент, в рамках которого посетителям разрешили приобретать готовую еду и салаты в свою тару, тоже удался. ”Благодаря позитивному отзывам клиентом и согласию, полученному со стороны государственных департаментов, теперь во всех магазинах Rimi можно покупать еду в свою тару”.