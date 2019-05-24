Руководитель Rimi: нужно ли вообще продавать сигареты и полиэтиленовые пакеты в продуктовом магазине?

”Мы слишком боимся принимать решения, которые могут привести к потере клиентов, но мне кажется, что мы немного недооцениваем осведомленность людей в вопросах экологии”, — сказал руководитель Rimi. ”Наш эксперимент в магазинах Rimi на Сааремаа показал, что отсутствие в продаже полиэтиленовых пакетов не влияет на выбор магазина. Люди отлично справляются и без них. В будущем мы будем продолжать трудиться во имя того, чтобы количество используемого пластика в Эстонии сократилось”.

”Почему бы не поэкспериментировать и с окончанием продажи сигарет в продуктовом магазине? Мы знаем, что это группа товаров с невысокой маржей, которая негативно влияет на здоровье людей”, — отметил Вайдо Падумяэ.

Вайдо Падумяэ добавил, что проведенный в марте эксперимент, в рамках которого посетителям разрешили приобретать готовую еду и салаты в свою тару, тоже удался. ”Благодаря позитивному отзывам клиентом и согласию, полученному со стороны государственных департаментов, теперь во всех магазинах Rimi можно покупать еду в свою тару”.