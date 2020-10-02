Руководитель регистра причин смерти объясняет: что указано у больного коронавирусом в свидетельстве о смерти?

Ранее экс-глава Департамента здоровья Мари-Анне Хярма сказала Delfi, что Что среди умерших людей, инфицированных коронавирусом, очень мало тех, у кого не было каких-либо других заболеваний, кроме COVID-19.

”Согласно данным, которыми я располагаю, у 17 человек среди причин смерти не было других сопутствующих заболеваний”, — сказала она.

Глеб Денисов также отметил, что скончавшимся людям, как правило, указывают в свидетельстве о смерти больше одного диагноза — так происходит и в случае с больными коронавирусом.

"У пациента до заражения могут быть хронические болезни, которые не вызвали его смерть. Однако что касается вирусов, считается важным отметить в свидетельстве о смерти воспаление легких и другие состояния, вызванные вирусом. Важнее всего обратить внимание на первопричину смерти, которую выбирают из регистра причин смерти в соответсвии с правилами ВОЗ", — объяснил Денисов.

Согласно правилам ВОЗ, первопричиной смерти является болезнь или повреждение, которые спровоцировали ряд болезненных состояний, непосредственно приведших к смерти. Для COVID-19 ВОЗ создала отдельный классификационный код и инструкцию для документирования причин смерти пациентов и выбора первопричины смерти.

Поскольку в группу риска COVID-19 входят пожилые люди, то указание нескольких причин смерти в свидетельстве довольно естественно. В таких случаях выбор первопричины может зависеть от непосредственной причины смерти. Например, можно указать рак с метастазами в головном мозге. В таком случае первопричиной является рак, а не COVID-19, хотя заражение вирусом тоже указано в свидетельстве.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!