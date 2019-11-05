Руководитель Postimees ищет "труса", слившего информацию о демарше журналистов

Раудсалу сказал Delfi, что в пятницу в редакции состоялось общее собрание, где рабочий мир был восстановлен — было решено, что главный редактор уйдет в отставку. "Также мы договорились, что все внутренние дела редакции будем держать внутри компании", — сказал он.

О том, по какой причине заявление журналистов против Хельме стало позже достоянием гласности, Раудсалу гадать не хочет. "Вероятно, в нашей среде есть сотрудники, которые не соблюдают договоренности и готовы вредить компании. Таким образом, подвели всех работников, которые договорились, что свои дела мы решаем между собой, а не на страницах других изданий", — сказал Раудсалу.

Раудсалу распространил в редакции электронное письмо, в котором осудил действия "информатора". "Призываю этого трусливого человека добровольно подать заявление об уходе. Если он не уважает нашу компанию, то работа в Postimees ведь не является обязательной. Может спокойно отправиться в фирму, на которую он уже поработал", — написал, как передает Õhtuleht, Раудсалу. Всех остальных он призвал к сплочению и совместной работе.

Руководитель Postimees Grupp сказал Delfi, что планов проводить какие-то поиски "информатора" нет, но он надеется, что в дальнейшем все работники поймут, что такое поведение не годится.