05.11.2019, 08:05

Руководитель Postimees ищет "труса", слившего информацию о демарше журналистов

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Postimees
PostimeesFoto: Tiit Blaat

В пятницу журналисты Postimees предъявили главному редактору Пеэтеру Хельме ультиматум: если он не покинет свой пост, заявление об уходе подадут 19 сотрудников. Эта информация прошла в ряде изданий, и теперь председатель правления Postimees Grupp Андрус Раудсалу ищет среди работников того, кто вынес сор из избы, чтобы предложить ему уйти из компании.

Раудсалу сказал Delfi, что в пятницу в редакции состоялось общее собрание, где рабочий мир был восстановлен — было решено, что главный редактор уйдет в отставку. "Также мы договорились, что все внутренние дела редакции будем держать внутри компании", — сказал он.

О том, по какой причине заявление журналистов против Хельме стало позже достоянием гласности, Раудсалу гадать не хочет. "Вероятно, в нашей среде есть сотрудники, которые не соблюдают договоренности и готовы вредить компании. Таким образом, подвели всех работников, которые договорились, что свои дела мы решаем между собой, а не на страницах других изданий", — сказал Раудсалу.

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Раудсалу распространил в редакции электронное письмо, в котором осудил действия "информатора". "Призываю этого трусливого человека добровольно подать заявление об уходе. Если он не уважает нашу компанию, то работа в Postimees ведь не является обязательной. Может спокойно отправиться в фирму, на которую он уже поработал", — написал, как передает Õhtuleht, Раудсалу. Всех остальных он призвал к сплочению и совместной работе.

Руководитель Postimees Grupp сказал Delfi, что планов проводить какие-то поиски "информатора" нет, но он надеется, что в дальнейшем все работники поймут, что такое поведение не годится.

Как мы уже сообщали, в прошлую пятницу 19 журналистов Postimees предъявили Пеэтеру Хельме ультиматум: "он или они". Хельме подал в отставку и обосновал ее желанием восстановить в редакции рабочий мир.

Претензии к главному редактору состояли в том, что газета, по мнению журналистов, потеряла объективность, всесторонность и независимость, его обвинили также во внутренней цензуре. Полностью текст заявления журналистов можно прочитать здесь.

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