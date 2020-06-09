Руководитель культурного центра «Сальме» покидает свой пост
Директор культурного центра ”Сальме” Михкель Кюбар покидает свою должность, его последним рабочим днем на этом посту станет 19 июня.
Директор культурного центра ”Сальме” Михкель Кюбар покидает свою должность, его последним рабочим днем на этом посту станет 19 июня.
По словам старейшины Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайда, смена руководителя — это всегда сложный процесс, однако он поддерживает решение нынешнего директора культурного центра.
”Реконструкция ”Сальме” завершается, и мы благодарны Михкелю Кюбару за его усилия в планировании строительных работ”, — сказал Ярвелайд.
Он добавил, что развитие культурного центра ”Сальме” и в дальнейшем будет играть важную роль в деятельности районного самоуправления.
”Я считаю, что это здание было, есть и будет оставаться в дальнейшем важным культурным центром не только для нашего района, но и города в целом. Рассчитываем найти для ”Сальме” руководителя, чьи идеи смогут подкрепить эту цель”, — отметил Ярвелайд.
Комментируя свое решение, Михкель Кюбар, в числе прочего, отметил высокий потенциал развития культурного центра ”Сальме”.
”Для меня было честью работать в команде людей, возрождавших ”Сальме”. Поскольку у нас с районной управой расходятся взгляды на его будущее, я посчитал правильным передать бразды правления культурным центром кому-нибудь другому”, — сказал Кюбар.
Исполняющим обязанности директора культурного центра назначен главный специалист управы Пыхья-Таллинна по вопросам культуры и образования Стен Светляков.
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