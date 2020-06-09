Руководитель культурного центра «Сальме» покидает свой пост

Директор культурного центра ”Сальме” Михкель Кюбар покидает свою должность, его последним рабочим днем на этом посту станет 19 июня.
По словам старейшины Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайда, смена руководителя — это всегда сложный процесс, однако он поддерживает решение нынешнего директора культурного центра.
”Реконструкция ”Сальме” завершается, и мы благодарны Михкелю Кюбару за его усилия в планировании строительных работ”, — сказал Ярвелайд.
Он добавил, что развитие культурного центра ”Сальме” и в дальнейшем будет играть важную роль в деятельности районного самоуправления.
”Я считаю, что это здание было, есть и будет оставаться в дальнейшем важным культурным центром не только для нашего района, но и города в целом. Рассчитываем найти для ”Сальме” руководителя, чьи идеи смогут подкрепить эту цель”, — отметил Ярвелайд.
Комментируя свое решение, Михкель Кюбар, в числе прочего, отметил высокий потенциал развития культурного центра ”Сальме”.
”Для меня было честью работать в команде людей, возрождавших ”Сальме”. Поскольку у нас с районной управой расходятся взгляды на его будущее, я посчитал правильным передать бразды правления культурным центром кому-нибудь другому”, — сказал Кюбар.
Исполняющим обязанности директора культурного центра назначен главный специалист управы Пыхья-Таллинна по вопросам культуры и образования Стен Светляков.
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