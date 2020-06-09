Руководитель культурного центра «Сальме» покидает свой пост

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайда, смена руководителя — это всегда сложный процесс, однако он поддерживает решение нынешнего директора культурного центра.

”Реконструкция ”Сальме” завершается, и мы благодарны Михкелю Кюбару за его усилия в планировании строительных работ”, — сказал Ярвелайд.

Он добавил, что развитие культурного центра ”Сальме” и в дальнейшем будет играть важную роль в деятельности районного самоуправления.

”Я считаю, что это здание было, есть и будет оставаться в дальнейшем важным культурным центром не только для нашего района, но и города в целом. Рассчитываем найти для ”Сальме” руководителя, чьи идеи смогут подкрепить эту цель”, — отметил Ярвелайд.

Комментируя свое решение, Михкель Кюбар, в числе прочего, отметил высокий потенциал развития культурного центра ”Сальме”.

”Для меня было честью работать в команде людей, возрождавших ”Сальме”. Поскольку у нас с районной управой расходятся взгляды на его будущее, я посчитал правильным передать бразды правления культурным центром кому-нибудь другому”, — сказал Кюбар.

Исполняющим обязанности директора культурного центра назначен главный специалист управы Пыхья-Таллинна по вопросам культуры и образования Стен Светляков.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.