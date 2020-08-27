27.08.2020, 16:53

Руководитель Идаского регионального отделения Департамента здоровья выражает оптимизм: в заболеваемости наметился спад


Каролийна Васли
EST
Руководитель Идаского регионального отделения Департамента здоровья выражает оптимизм: в заболеваемости наметился спад
ROBIN UTRECHT/SIPA

Руководитель Идаского регионального отделения Департамента здоровья Марье Муусикус считает, что примерно за неделю должно выясниться, преодолен ли пик заболеваемости и затухают ли очаги заболеваемости коронавирусом в Ида-Вирумаа (как недавно это произошло в Тарту). Она приводит также примеры, что сделали местные учреждения для остановки распространения коронавируса.

Всего в Идаском регионе Департамент здоровья наблюдает за состоянием более чем 500 человек, из них 72 - заболевшие. Муусикус приводит и позитивные моменты. "В настоящий момент такое впечатление, что скрытых очагов нет. Нет и такого, что заболевший не можетсказать, где он мог заразиться".

Она отмечает, что цифры заболеваемости немного снижаются: вчера в Ида-Вирумаа по официальной статистике прибавилось девять случаев, сегодня - семь. Для сравнения - в прошлый четверг было зафиксировано 12 новых инфицированных.

Что касается тех 500 человек, за состоянием которых следят медики, то, как говорит Муусикус, их круг довольно широк. Зачастую врачи наблюдают за так называемым вторым кругом, то есть за теми, кто находился в близком контакте с близко контактировавшими. Очагов всего три: шахта "Эстония", бар "Jõhvi Kelder" и шахта "Оямаа". Есть еще несколько случаев завоза вируса из-за рубежа.

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Муусикус поясняет, что предпринимается много мер предосторожности. "Например, если в учреждении только один человек инфицирован и у него близкие контакты были в семье, то остальной коллектив работает сейчас в масках". Другой пример: в одном попечительском заведении коронавирус был выявлен у сотрудника учреждения. Его коллеги и подопечные были протестированы, результаты оказались отрицательными, но на всякий случай все работники носят средства индивидуальной защиты (респираторы, перчатки и т.п.).

К тому же Департамент шоссейных дорог сообщил сегодня, что в целях защиты здоровья водителей пассажиры теперь на ида-вируских уездных линиях заходят в автобус только через среднюю или заднюю дверь (если дверей в автобусе больше чем одна). Первые места (вблизи кабины водителя) пассажирам занимать не разрешено.

Можно ли сказать, что пик вспышки коронавируса в Ида-Вирумаа позади? "Уверенно об этом говорить еще рано. Хотелось бы так считать, что пик пройден, но оценить можно будет только через неделю", - говорит Муусикус.

Ситуацией руководит спецкомиссия

Сегодня вопрос обуздания вспышки коронавируса в Ида-Вирумаа обсуждает специальная комиссия. Большое внимание должно быть уделено обмену информацией, чтобы все причастные стороны имели бы ясную картину происходящего.

В работе комиссии принимают участие все самоуправления Ида-Вирумаа, Союз самоуправлений Ляэне-Вирумаа, PPA, Спасательный департамент, Полиция безопасности, Департамент социального страхования, Министерство образования и науки, Центр тревоги, Нарвская, Раквереская и Ида-Вируская центральная больницы, скорая помощь и Департамент здоровья.

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